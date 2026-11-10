SAND ANNOUNCES TRANSITION TEAM

GOVERNOR-ELECT ROB SAND HAS NAMED FORMER IOWA REPUBLICAN PARTY CHAIRMAN MIKE MAHAFFEY AND STATE REPRESENTATIVE BRIAN LOHSE (LOH-SEE) AS LEADERS OF HIS TRANSITION TEAM.
LOHSE RECENTLY SWITCHED HIS PARTY REGISTRATION FROM REPUBLICAN TO INDEPENDENT AFTER LOSING HIS BID FOR RE-ELECTION IN THE JUNE PRIMARY.
LOHSE AND MAHAFFEY, BOTH ATTORNEYS, JOIN TWO IOWA DEMOCRATS ON SAND’S TRANSITION TEAM.
SAND SAYS HE’S AIMING FOR TRI-PARTISANSHIP.
SAND3 OC……I SAID IT.” ;05
SAND SAYS HE MET MAHAFFEY DURING A TRIAL YEARS AGO AND HE’S KNOWN LOHSE FOR SEVERAL YEARS.
SAND4 OC………ON YOUR OWN.” :17
SAND ALSO NAMED ABE RAKOV TO SERVE AS CHIEF OF STAFF IN THE GOVERNOR’S OFFICE.
RAKOV HAS BEEN AN ADVISOR TO SAND SINCE HIS FIRST CAMPAIGN FOR STATE AUDITOR, WHEN RAKOV MOVED TO DES MOINES AS THE EXECUTIVE DIRECTOR AND CO-FOUNDER OF THE NATIONAL VOTING RIGHTS ORGANIZATION LET AMERICA VOTE.
RAKOV PREVIOUSLY SERVED AS THE DEPUTY SECRETARY OF STATE OF MISSOURI AND THE MINORITY STAFF DIRECTOR OF THE U.S. CONGRESS JOINT ECONOMIC COMMITTEE.
SAND SAYS THE TRANSITION TEAM IS WORKING UNDER A TIGHT TIMELINE FOR MAKING STAFFING DECISIONS AS WELL AS POLICY PROPOSALS TO PRESENT LEGISLATORS IN JANUARY.
RADIO IOWA/KSCJ file photo