FREEDOM ROCK PROJECT DEDICATED

SIOUXLAND FREEDOM PARK IN SOUTH SIOUX CITY CELEBRATED THE FIRST PHASE OF THE FREEDOM ROCK SHELTER PROJECT WITH A RIBBON CUTTING TUESDAY MORNING.
PARK BOARD SECRETARY DIANA KINCAID SAYS THE PROJECT IS TO PROTECT AND SHOWCASE THE 21 TON FREEDOM ROCK HONORING LOCAL VETERANS PAINTED BY BUBBA SORENSEN IN 2021 FOR THE PARK:
ROCKPARK1 OC…….DAY ON THE ROCK :19
KINCAID SAYS MORE IS PLANNED FOR THE FREEDOM ROCK PROJECT, INCLUDING QR CODES ON 13 PILLARS, TO CALL ATTENTION TO THE LOCAL HEROES PAINTED ON THE ROCK:
ROCKPARK2 OC……OF THESE FACES. :11
BRIAN CRICHTON OF CMBA ARCHITECTS AND THE 185TH AIR NATIONAL GUARD, WAS INSTRUMENTAL IN THE DESIGN OF THE MEMORIAL’S TENT LIKE STRUCTURE:
ROCKPARK3 OC………THEY’VE DONE THAT. :24
SIOUXLAND FREEDOM PARK WILL HOST A MEMORIAL CEREMONY ON VETERAN’S DAY.
IT WILL BE AT THE TRADITIONAL TIME OF THE 11TH HOUR OF THE 11TH DAY OF THE 11TH MONTH.