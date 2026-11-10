FORMER YANKTON COUNTY DEPUTY CHARGED WITH FALSIFYING EVIDENCE

SOUTH DAKOTA ATTORNEY GENERAL MARTY JACKLEY SAYS A FORMER YANKTON COUNTY DEPUTY SHERIFF HAS BEEN INDICTED ON ONE FELONY COUNT EACH OF OFFERING FORGED OR FRAUDULENT EVIDENCE AND FALSIFICATION OF EVIDENCE.
56-YEAR-OLD MICHAEL ROTHSCHADL WAS INDICTED BY A YANKTON COUNTY GRAND JURY.
HIS FIRST COURT APPEARANCE HAS BEEN SCHEDULED FOR 9 A.M., THURSDAY, IN YANKTON COUNTY CIRCUIT COURT.
JACKLEY SAYS ROTHSCHADL, WHO WAS THE YANKTON COUNTY CHIEF DEPUTY SHERIFF AT THE TIME OF THE INCIDENT, ALLEGEDLY CHANGED INFORMATION FOUND IN A LAW ENFORCEMENT CRIMINAL REPORT.
THE INCIDENT OCCURRED ON APRIL 1, 2021.
ROTHSCHADL FACES A MAXIMUM SENTENCE OF FIVE YEARS IN PRISON FOR THE OFFENSE OF OFFERING FORGED OR FRAUDULENT EVIDENCE AND TWO YEARS IN PRISON FOR THE FALSIFICATION OF EVIDENCE OFFENSE IF CONVICTED.
THE SOUTH DAKOTA DIVISION OF CRIMINAL INVESTIGATION (DCI) INVESTIGATED THE CASE.
THE ATTORNEY GENERAL’S OFFICE WILL PROSECUTE THE CASE.