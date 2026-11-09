SOUTH SIOUX CITY TO HOLD PUBLIC MEETING ON TRAIL UPGRADE PROJECT

SOUTH SIOUX CITY WILL HOLD A PUBLIC OPEN HOUSE THIS THURSDAY REGARDING PROPOSED IMPROVEMENTS TO THE CITY’S TRAIL NETWORK.
THE PROPOSED PROJECT IS LOCATED ALONG WEST 25TH STREET, 3RD AVENUE, AND WEST 21ST STREET IN SOUTH SIOUX.
PLANS CALL TO REMOVE AND REPLACE APPROXIMATELY ONE MILE OF EXISTING 4-FOOT-WIDE SIDEWALK WITH A 10-FOOT-WIDE PEDESTRIAN, BICYCLE, AND HANDICAP MOBILITY TRANSPORTATION ROUTE.
ADDITIONAL IMPROVEMENTS INCLUDE RECONSTRUCTING DRIVES AND INTERSECTIONS AND SIDEWALK RAMPS IN COMPLIANCE WITH THE AMERICANS WITH DISABILITIES ACCESSIBILITY ACT AND RECONSTRUCTING STORM SEWER INLETS AS NEEDED.
THE PROJECT IS TENTATIVELY SCHEDULED TO BEGIN AS EARLY AS SPRING OF 2028, WITH COMPLETION AS EARLY AS FALL OF THAT YEAR.
THE MEETING TAKES PLACE THIS THURSDAY FROM 5:00 P.M TO 7:00 P.M. IN THE SOUTH SIOUX CITY – CITY HALL.
Photo from South Sioux City