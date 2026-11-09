NEW BASKETBALL COURT READY FOR HAWKEYE GAMES IN CITY EVENTS CENTER

WHEN THE IOWA HAWKEYES MEN’S BASKETBALL TEAM COMES TO SIOUX CITY TUESDAY NIGHT, THEY WILL BE PLAYING ON A BRAND NEW COURT IN THE CITY EVENTS CENTER.
THE CITY AND EVENTS CENTER MANAGEMENT OAK VIEW GROUP UNVEILED THE NEW HARDWOOD BASKETBALL COURT MONDAY MORNING.
CITY MANAGER MIKE COLLETT SAYS THE CITY HAS COMPLETELY UPGRADED ITS BASKETBALL FACILITY FOR THE HAWKEYES GAMES THIS WEEK AND THE NEXT NAIA WOMEN’S TOURNAMENT:
NEWCOURT1 OC……..NATIONAL BANK. :17
COREY WESTRA IS THE CO-DIRECTOR OF THE ANNUAL NAIA WOMEN’S TOURNAMENT.
HE SAYS THE NEW COURT IS STATE OF THE ART:
NEWCOURT2 OC…….ARTWORK FOR THIS. :23
WESTRA TALKED ABOUT THE OTHER NEW FEATURES BEYOND THE COURT:
NEWCOURT3 OC………PUT OUT THERE. :12
THE IOWA HAWKEYE WOMEN’S BASKETBALL TEAM ALSO PLAYS HERE ON THE NEW COURT SUNDAY, AND IN MARCH, THE NAIA WOMEN’S TOURNAMENT WILL PLAY IN SIOUX CITY FOR THE 30TH YEAR.