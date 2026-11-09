Hawkeyes Prepare for Virginia Tech Matchup In Sioux City

IOWA HAWKEYES MENS BASKETBALL COACH BEN MCCOLLUM SAYS CENTER ANDREW MCKEEVER IS QUESTIONABLE FOR TUESDAY NIGHT’S GAME IN SIOUX CITY AGAINST
VIRGINIA TECH IN THE TYSON EVENTS CENTER.
THE SEVEN-THREE MCKEEVER HAS MISSED THE FIRST TWO REGULAR SEASON GAMES WITH AN AILING BACK.*
MCCOLLUM1 OC…….THAN LATER :19
THE SIOUX CITY GAME WILL BE THE FIRST OF THREE NEUTRAL SITE GAMES FOR THE HAWKEYES, WHO WILL PLAY CREIGHTON AND ALABAMA AT THE CASEY’S CENTER IN DES MOINES.
MCCOLLUM2 OC…….A CROWD :16
VIRGINIA TECH IS 2-0 AFTER LOPSIDED WINS OVER COPPIN STATE AND MERCER, SHOOTING NEARLY 50 PERCENT FROM THE FIELD AND LIMITING OPPONENTS TO 25 PERCENT FROM THREE POINT RANGE:
MCCOLLUM3 OC…….GO WITH THAT. :09
THERE’S A FEW TICKETS LEFT FOR BOTH THE MEN’S AND WOMEN’S GAMES THIS WEEK.
THE IOWA WOMEN PLAY SUNDAY IN SIOUX CITY AGAINST VANDERBILT
YOU CAN HEAR THE MEN’S GAME ON KSCJ.