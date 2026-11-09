EMERGENCY TRAINING EXERCISE AT FEDERAL COURTHOUSE

SIOUX CITY POLICE, SIOUX CITY FIRE RESCUE, AND EMERGENCY MEDICAL SERVICES ARE CONDUCTING JOINT TRAINING EXERCISES UNTIL 4:00 P.M. AT THE SIOUX CITY FEDERAL BUILDING AND U.S. COURTHOUSE LOCATED AT 320 6TH STREET TODAY (MONDAY).
RESIDENTS AND MOTORISTS MAY NOTICE AN INCREASED PRESENCE OF EMERGENCY PERSONNEL AND FIRST RESPONDER VEHICLES ON DOUGLAS STREET AND 6TH STREET THROUGHOUT THE DAY.
THE ACTIVITIES ARE PART OF SCHEDULED TRAINING EXERCISES AND DO NOT INDICATE AN ACTIVE EMERGENCY.
DRIVE CAREFULLY AND BE AWARE OF THE EMERGENCY VEHICLES AND PERSONNEL ON THOSE STREETS.
KSCJ file photo