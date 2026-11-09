CITY COUNCIL DEPARTMENT BUDGET DISCUSSIONS TO TAKE PLACE

THE SIOUX CITY CITY COUNCIL WILL HOLD A SPECIAL BUDGET MEETING TUESDAY AT CITY HALL TO DISCUSS THE FINANCIAL CHALLENGES FACING THE CITY AND REVIEW OPTIONS FOR BALANCING THE MUNICIPAL BUDGET.
THE COUNCIL WILL DISCUSS POSSIBLE BUDGET CUTS WITH EACH DEPARTMENT HEAD IN ALPHABETICAL ORDER STARTING WITH THE AIRPORT AND ART CENTER.
CITY MANAGER MIKE COLLETT SAYS ALL OF THE DEPARTMENT HEADS ARE AWARE A TIGHT BUDGET YEAR IS FACING THE CITY.
CHANGES IN IOWA LAW HAVE REDUCED THE AMOUNT OF PROPERTY TAX REVENUE CITIES CAN COLLECT AND PLACED LIMITATIONS ON LOCAL GOVERNMENT BUDGETS.
COLLETT AND TERESA FITCH WILL PRESENT RECOMMENDATIONS TO THE COUNCIL FOR REVIEW, WHO WILL PROVIDE DIRECTION TO STAFF ON THE NEXT STEPS IN THE BUDGET PROCESS.
NO OFFICIAL DECISIONS ARE EXPECTED TO BE MADE AT THIS MEETING.
THE MEETING IS OPEN TO THE PUBLIC, AND BEGINS AT 1 P.M. IN THE CITY COUNCIL CHAMBERS.