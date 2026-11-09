6TH STREET FLOYD RIVER BRIDGE REOPENS TO TRAFFIC

FOR THE FIRST TIME SINCE MARCH, THE 6TH STREET BRIDGE OVER THE FLOYD RIVER WAS REOPENED TO TRAFFIC MONDAY.
THE RECONSTRUCTION OF THE 6TH STREET BRIDGE GOT UNDERWAY ON MARCH 16TH, CLOSING THAT STREET FROM HOEVEN DRIVE TO CHAMBERS STREET.
THE BRIDGE DECK WAS REBUILT AND STREET PAVEMENT WAS REPLACED.
FOR NOW, THE 10 FOOT BIKE TRAIL ON THE SOUTH SIDE OF THE BRIDGE WILL REMAIN CLOSED UNTIL THE PEDESTRIAN FENCE IS INSTALLED.
THE PROJECT WAS AWARDED TO DIXON CONSTRUCTION LAST DECEMBER FOR NEARLY $2,645,000.