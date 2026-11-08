FIRE DESTROYS RURAL SIOUX COUNTY BUILDING

FIRE DESTROYED A LARGE SHED AND GARAGE STRUCTURE NEAR ROCK VALLEY SATURDAY AFTERNOON.
SIOUX COUNTY EMERGENCY MANAGEMENT SAYS THE FIRE WAS REPORTED AROUND 3PM AT A RURAL FARM PROPERTY SOUTH OF ROCK VALLEY.
UPON ARRIVAL, ROCK VALLEY FIREFIGHTERS ENCOUNTERED HEAVY FIRE AND SMOKE COMING FROM A LARGE BUILDING USED TO STORE VARIOUS PIECES OF FARM MACHINERY AND SEMI-TRUCKS ASSOCIATED WITH THE FAMILY’S TRUCKING OPERATION.
THE BUILDING AND ITS CONTENTS ARE CONSIDERED A TOTAL LOSS, WITH THE ESTIMATED PROPERTY DAMAGE EXCEEDING $1 MILLION DOLLARS.
NO INJURIES WERE REPORTED AND THE CAUSE OF THE FIRE REMAINS UNDER INVESTIGATION BY THE IOWA STATE FIRE MARSHAL’S OFFICE AND THE ROCK VALLEY FIRE CHIEF.
THE ROCK VALLEY FIRE DEPARTMENT WAS ASSISTED AT THE SCENE BY THE HULL, IRETON, SIOUX CENTER, AND HUDSON FIRE DEPARTMENTS; THE ROCK VALLEY AND HULL AMBULANCE SERVICES AND THE SIOUX COUNTY SHERIFF’S OFFICE.
Photo from Sioux County Emergency Management Facebook