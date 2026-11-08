FAREWAY & IOWA FARM BUREAU HELP “MEAT THE NEED”

FAREWAY STORES AND THE IOWA FARM BUREAU FEDERATION HAVE DELIVERED A LARGE TRUCKLOAD OF PROTEIN PRODUCTS TO THE FOOD BANK OF IOWA.
IT’S PART OF THE FIFTH ANNUAL “MEAT THE NEED” CAMPAIGN.
THE DONATION WAS MADE POSSIBLE THROUGH THE COMBINED EFFORTS OF FAREWAY AND IOWA FARM BUREAU AND CARRIES A TOTAL VALUE OF $50,000.
EACH ORGANIZATION CONTRIBUTED EQUALLY TO SUPPORT IOWA FAMILIES FACING FOOD INSECURITY.
THE DONATION INCLUDES GROUND TURKEY AND PORK PRODUCTS THAT WILL BE DISTRIBUTED THROUGH THE PARTNERSHIP BETWEEN THE FOOD BANK OF IOWA AND FEEDING AMERICA, HELPING PROVIDE NUTRITIOUS MEALS IN ALL 99 IOWA COUNTIES.
DISTRIBUTION OF THE PROTEIN PRODUCTS IS EXPECTED TO BEGIN THIS WEEK THROUGH LOCAL ORGANIZATIONS HELPED BY THE FOOD BANK OF IOWA AND THE FOOD BANK OF SIOUXLAND.