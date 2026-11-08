AGAPE TO BEGIN OUTPATIENT SERVICES

AGAPE COMMUNITY SERVICES WILL OFFICIALLY BEGIN TO OFFER SERVICES TO THOSE STRUGGLING WITH SUBSTANCE USE DISORDER HERE IN SIOUXLAND THIS WEEK.
AFTER RECEIVING THEIR STATE LICENSE, INTENSIVE OUTPATIENT SERVICES OFFICIALLY OPEN ON MONDAY, NOVEMBER 9.
AGAPE’S MAIN FACILITY IS STILL UNDER CONSTRUCTION, SO OUTPATIENT SERVICES WILL BE HELD AT THE NEARBY PEACE REFORMED CHURCH LOCATED AT 4100 OUTER DRIVE NORTH IN SIOUX CITY.
AGAPE COMMUNITY SERVICES IS LICENSED TO PROVIDE SUBSTANCE USE DISORDER TREATMENT SERVICES, AND CAN ACCEPT BOTH MEN AND WOMEN INTO THE PROGRAM. TRANSPORTATION WILL BE PROVIDED FROM SELECT LOCATIONS.
IF YOU OR SOMEONE YOU KNOW NEEDS HELP TREATING A SUBSTANCE USE DISORDER, CALL AGAPE FOR AN INTAKE AT 712-244-5683.
MORE INFORMATION IS AVAILABLE ON THEIR FACEBOOK PAGE AND WEBSITE.