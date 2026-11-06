SOUTH SIOUX FIRE DEPARTMENT TO CONDUCT CONTROLLED STRUCTURE BURN

SOUTH SIOUX CITY’S FIRE DEPARTMENT WILL CONDUCT A CONTROLLED BURN TRAINING EXERCISE ON SUNDAY, BEGINNING AROUND 8:00 A.M.
THE TRAINING WILL TAKE PLACE AT A VACANT RESIDENCE LOCATED NEAR THE INTERSECTION OF DAKOTA AVENUE AND 48TH STREET.
THE EXERCISE IS WEATHER DEPENDENT AND A FINAL DECISION WILL BE MADE AT 7A.M. SUNDAY MORNING.
MULTIPLE AREA FIRE DEPARTMENTS HAVE BEEN INVITED TO TAKE PART.
THE EXERCISE WILL PROVIDE FIREFIGHTERS WITH VALUABLE INSTRUCTION INVOLVING FIRE BEHAVIOR AND SUPPRESSION TECHNIQUES.
TRAINING OBJECTIVES WILL INCLUDE UNDERSTANDING THERMAL DYNAMICS, UTILIZING THERMAL IMAGING CAMERAS, AND EVALUATING HOSE STREAM MANAGEMENT.
ALL TRAINING ACTIVITIES WILL BE CONDUCTED FROM THE EXTERIOR OF THE VACANT STRUCTURE.
NO INTERIOR FIREFIGHTING OPERATIONS WILL TAKE PLACE.
A SIGNIFICANT AMOUNT OF BLACK SMOKE MAY BE VISIBLE DURING THE EXERCISE.
SOUTHBOUND DAKOTA AVENUE TRAFFIC WILL BE REDUCED TO ONE LANE NEAR THE TRAINING LOCATION.