PUBLIC MUSEUM HONORS LOCAL MILITARY VETERANS

VETERAN’S DAY IS NEXT WEEK AND THE SIOUX CITY PUBLIC MUSEUM HAS A DISPLAY OF MILITARY MEMORABILIA CURRENTLY BEING SHOWN TO HONOR OUR LOCAL VETERANS.
THE MUSEUM WILL ALSO HOST A VETERAN’S PANEL ON SUNDAY, BEGINNING AT 2 P.M.
THE PANEL WILL BE MODERATED BY RETIRED BRIGADIER GENERAL STEVE WARNSTADT AND OFFER A FIRSTHAND LOOK AT THE DIVERSE EXPERIENCES OF MILITARY SERVICE AND THE WAYS THOSE EXPERIENCES CONTINUE TO SHAPE VETERANS’ LIVES.
SIX PANELISTS REPRESENTING MULTIPLE BRANCHES OF THE ARMED FORCES AND DIFFERENT ERAS OF SERVICE WILL JOIN WARNSTADT TO SHARE THEIR STORIES ON THEIR MILITARY EXPERIENCES AND LIFE AFTER SERVICE.
IN ADDITION TO THE VETERAN’S PANEL, THE MUSEUM HAS CREATED A “THANK A VETERAN” LETTER WRITING STATION BY THE COMMUNITY FLAG IN THE PERMANENT GALLERY.
BLANK CARDS AND LETTER FORMS ARE PROVIDED FOR VISITORS TO FILL OUT AND COMPLETED LETTERS AND CARDS WILL BE MAILED TO MIDWEST HONOR FLIGHT TO BE DISTRIBUTED TO VETERANS.
THE LETTER WRITING STATION IS AVAILABLE UNTIL NOVEMBER 29, WHEN THE CURRENT EXHIBIT, “CALL TO ARMS: SIOUX CITY IN US MILITARY HISTORY”, GOES OFF DISPLAY.
THE MUSEUM IS LOCATED AT 4TH AND NEBRASKA STREETS DOWNTOWN.