IOTIS EXTRADITED BACK TO SIOUX CITY

THE SUSPECT IN THE MURDER OF A SIOUX CITY WOMAN IN LATE AUGUST IS NOW IN CUSTODY IN THE WOODBURY COUNTY JAIL.
46-YEAR-OLD IROSY IOTIS WAS BOOKED INTO THE JAIL AT 1:48 A.M. FRIDAY MORNING.
IOTIS IS CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER IN THE STABBING DEATH OF 28-YEAR-OLD SHAUNACIE PETERS.
HER BODY WAS FOUND IN A RIVERSIDE PARK PARKING LOT ON AUGUST 31ST.
HE HAD BEEN IN CUSTODY IN WYOMING SINCE BEING ARRESTED IN A TRAFFIC STOP ON INTERSTATE 80 IN CHEYENNE ON SEPTEMBER 2ND.
LT. JAY HOOGENDYK OF THE SIOUX CITY POLICE SAYS A JUDGE HAD RECENTLY APPROVED IOTIS’S EXTRADITION BACK TO IOWA, AND LOCAL AUTHORITIES PICKED HIM UP AND BEGAN DRIVING IOTIS BACK TO SIOUX CITY THURSDAY MORNING:
IOTIS1 OC…….BACK TO SIOUX CITY. :24
LT. HOOGENDYK SAYS THE INVESTIGATION INTO THE MURDER IS ONGOING:
IOTIS2 OC……..THAT ARE NECESSARY. :18
IOTIS IS BEING HELD WITHOUT BOND.
A COURT APPEARANCE IS PENDING.