CHANGE OF VENUE HEARING SCHEDULED FOR THOMAS POPP RETRIAL

A HEARING ON A CHANGE OF VENUE REQUEST FOR A RETRIAL OF THOMAS POPP, THE SUSPECT ACCUSED OF FIRST DEGREE MURDER IN THE 1983 SHOOTING DEATH OF 18-YEAR-OLD TERRI MCCAULEY IN SIOUX CITY HAS BEEN SCHEDULED.
JUDGE TOD DECK HAS SET THE HEARING FOR NOVEMBER 24TH AT 2:30 P.M. IN THE WOODBURY COUNTY LAW ENFORCEMENT CENTER COURTROOM.
A MISTRIAL WAS CALLED IN THE 63-YEAR-OLD POPP’S TRIAL IN SIOUX CITY WHEN THE JURY COULD NOT REACH A UNANIMOUS DECISION IN THE CASE IN AUGUST.
POPP’S ATTORNEY HAS FILED A MOTION IN WOODBURY COUNTY DISTRICT COURT FOR A CHANGE OF VENUE TO MOVE THE NEW TRIAL TO A DIFFERENT COUNTY BECAUSE OF LOCAL MEDIA PUBLICITY REGARDING THE CASE.
WOODBURY COUNTY ATTORNEY JAMES LOOMIS FILED AN OBJECTION TO A CHANGE OF VENUE, STATING IN HIS FILING THAT ‘THE MEDIA REPORTS WERE FACTUAL AND INFORMATIVE IN NATURE, AND NOT SENSATIONAL OR INFLAMMATORY”.
THOMAS POPP REMAINS IN CUSTODY IN THE WOODBURY COUNTY LAW ENFORCEMENT CENTER.