THREE HURT IN DES MOINES POST OFFICE SHOOTING

DES MOINES POLICE ARE INVESTIGATING A SHOOTING THAT TOOK PLACE THURSDAY MORNING BY A FEMALE EMPLOYEE AT THE MAIN DOWNTOWN POST OFFICE.
SPOKESMAN SERGEANT PAUL PARIZEK SAYS TWO EMPLOYEES WERE INJURED BY GUNFIRE,
A THIRD EMPLOYEE WAS INJURED FROM A FALL WHILE TRYING TO ESCAPE.
HE SAYS THE INJURIES ARE ALL NON-LIFE-THREATENING AND THE INJURED ARE ALL IN STABLE CONDITION.
THE SHOOTING HAPPENED AROUND 9 A-M AND PARIZEK SAYS AN OFFICER WAS ON THE SCENE WITHIN THREE MINUTES AND THE SHOOTER WAS QUICKLY TAKEN INTO CUSTODY OUTSIDE THE POST OFFICE.
HE SAYS SEVERAL AGENCIES RESPONDED.
DMPOSTAL OC…….THAT RESPONSE” :11
PARIZEK SAYS HIS DEPARTMENT IS LEADING AN ONGOING INVESTIGATION TO TRY AND DETERMINE WHAT LED TO THE SHOOTING.