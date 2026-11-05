REMEMBERING BOB KNOWLER

THE FORMER LONGTIME TREASURER OF WOODBURY COUNTY HAS PASSED AWAY.
BOB KNOWLER DIED TUESDAY AT THE AGE OF 90 AT A LOCAL NURSING FACILITY.
KNOWLER SERVED AS THE COUNTY TREASURER FROM JANUARY OF 1995 AND SERVED FOUR TERMS BEFORE RETIRING IN 2016.
DURING HIS TIME IN OFFICE, HE ADDED THE DRIVE THROUGH WINDOW TO RENEW MOTOR VEHICLE REGISTRATIONS AND OPENED A SATELLITE COURTHOUSE IN ANTHON FOR RURAL RESIDENTS OF THE COUNTY TO SAVE THEM A TRIP INTO SIOUX CITY.
HE ALSO OPERATED THE WELL KNOWN BLACK KNIGHT MEN’S CLOTHING STORE IN MORNINGSIDE FOR SEVERAL YEARS AND WAS A STRONG SUPPORTER OF MORNINGSIDE COLLEGE AND UNIVERSITY, ATTENDING MOST HOME FOOTBALL GAMES AND SITTING AT THE TOP OF THE STANDS IN THE STADIUM.
KNOWLER WAS A MEMBER OF THE SIOUX CITY ROTARY CLUB AND HELPED START AND PLAYED TROMBONE IN THE ALL AMERICA BAND FOR 35 YEARS.
A CELEBRATION OF KNOWLER’S LIFE WILL TAKE PLACE ON SATURDAY, NOVEMBER 28, AT THE GRACE UNITED METHODIST CHURCH NEAR MORNINGSIDE UNIVERSITY WITH A LUNCHEON FOLLOWING AT THE AMERICAN LEGION POST IN SERGEANT BLUFF.
A PRIVATE FAMILY SERVICE WILL BE CONDUCTED IN THE SPRING OF 2027.