IOWA HAD HIGHEST VOTER TURNOUT PERCENTAGE IN TRI-STATE AREA

IOWA’S VOTER TURNOUT FOR THE 2026 MIDTERMS WAS THE HIGHEST OF ANY MIDTERM SINCE 1990.
PRELIMINARY RESULTS FROM THE IOWA SECRETARY OF STATE’S OFFICE SHOW MORE THAN ONE-MILLION-380-THOUSAND REGISTERED VOTERS IN THE STATE PARTICIPATED IN THE 2026 MIDTERM.
THAT’S ABOUT 63-POINT-THREE-SEVEN-PERCENT OF VOTERS REGISTERED IN IOWA.
TURNOUT FROM THE 1990 MIDTERM ELECTION WAS SLIGHTLY HIGHER AT 63-POINT-FOUR-SEVEN-PERCENT.
MIDTERM ELECTION RESULTS WILL REMAIN UNOFFICIAL UNTIL THE STATE CANVASS OF RESULTS ON NOVEMBER 24.
OVER HALF OF THE VOTERS REGISTERED IN NEBRASKA TOOK PART IN THE MIDTERM ELECTION.
FIGURES FROM THE SECRETARY OF STATE’S OFFICE SHOW 752,061 PEOPLE CAST BALLOTS FOR TUESDAY’S ELECTION.
THAT IS 59.44 PER CENT OF THE STATE’S REGISTERED VOTERS.
THE BOARD OF STATE CANVASSERS WILL CERTIFY THE BALLOTS ON NOVEMBER 30TH.
ANY RECOUNTS FOR CANDIDATES WILL OCCUR DECEMBER 2ND.
SOUTH DAKOTA’S VOTER TURNOUT FOR TUESDAY’S GENERAL ELECTION WAS LESS THAN HALF OF THE STAE’S REGISTERED VOTERS.
THE UNOFFICIAL RESULTS FROM THE SECRETARY OF STATE’S OFFICE SHOWS THAT THE TURNOUT WAS 49.37%, WITH 310,298 BALLOTS CAST.
OFFICIAL VOTING RESULTS WILL BE AVAILABLE AT THE CONCLUSION OF THE STATE CANVASS.
THAT WILL TAKE PLACE ON TUESDAY, NOVEMBER 10 IN ROOM 413 OF THE STATE CAPITOL IN PIERRE FROM 1-5 PM.
SECRETARY OF STATE MONAE L. JOHNSON ISSUED A STATEMENT THANKING “THE VOTERS THAT PARTICIPATED IN THE ELECTION, AND ALL OF THE HARD-WORKING ELECTION OFFICIALS AND POLL WORKERS WHO MADE IT POSSIBLE TO HAVE A FREE, FAIR, AND SECURE ELECTION FOR ALL SOUTH DAKOTANS.”