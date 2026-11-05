GRASSLEY SAYS BIPARTISANSHIP WILL BE KEY IN NEW CONGRESS

WITH DEMOCRATS TAKING MAJORITY CONTROL OF THE U-S SENATE IN JANUARY, REPUBLICAN IOWA SENATOR CHUCK GRASSLEY SAYS HE’S CONFIDENT HE’LL STILL BE ABLE TO PURSUE TOP ITEMS ON HIS AGENDA.
GRASSLEY SAYS BIPARTISANSHIP IS KEY HE’LL BE ABLE TO WORK WELL ALONGSIDE ANY NUMBER OF DEMOCRATS:
CGWORKS1 OC……”DEMOCRAT PRESIDENTS” :08
THE 93-YEAR-OLD GRASSLEY SAYS ONE OF HIS MAJOR ANNUAL GOALS IS TO BRING ABOUT MORE OVERSIGHT, WHICH HE SAYS IS AN EFFORT TO MAKE GOVERNMENT MORE TRANSPARENT.
GRASSLEY SAYS HE’S A BIG BELIEVER IN GOVERNMENT ACCOUNTABILITY AND IS CO-FOUNDER AND CHAIR OF THE SENATE WHISTLEBLOWER PROTECTION CAUCUS.
CGWORKS2 OC……….”ACCORDING TO IT” :20
GRASSLEY WAS A KEY PLAYER IN ENACTING THE WHISTLEBLOWER PROTECTION ACT IN 1989 AND THE WHISTLEBLOWER PROTECTION ENHANCEMENT ACT IN 2012.
THEY ARE CONSIDERED “ANTI-GAG PROVISIONS” WHICH REQUIRE FEDERAL AGENCIES TO INFORM EMPLOYEES OF THEIR RIGHTS TO REPORT WRONGDOING AT ANY LEVEL.
CGWORKS3 OC……”IS CORRECTED” :17
GRASSLEY ALSO LED A BIPARTISAN EFFORT TO UPDATE THE FALSE CLAIMS ACT, WHICH ALLOWS WHISTLEBLOWERS TO SUE CONTRACTORS THAT DEFRAUD THE GOVERNMENT ON ITS BEHALF.
IT’S HELPED RECOVER TENS OF BILLIONS OF DOLLARS FOR THE U.S. TREASURY.
Radio Iowa