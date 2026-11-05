FREE CAR SEAT SAFETY CHECK EVENT TO TAKE PLACE

SIOUX CITY FIRE RESCUE, UNITY POINT HEALTH AND SIOUX CITY FORD WILL HOST A FREE CAR SEAT SAFETY CHECK EVENT THIS SATURDAY AT THE CAR DEALERSHIP.
CITY FIRE MARSHAL MARK AESOPH SAYS THEY WILL MAKE SURE YOUR CHILD’S CAR SEAT IS INSTALLED AND WORKING PROPERLY:
CARSEAT1 OC……FOR THAT CHILD. :17
AESOPH SAYS THEY WILL ALSO CHECK FOR THINGS LIKE A PRODUCT RECALL:
CARSEAT2 OC……..OR A PART. :19
IT’S ALSO A REMINDER THAT YOU LEGALLY MUST HAVE A YOUNG CHILD SAFELY BELTED IN YOUR VEHICLE WHILE DRIVING:
CARSEAT3 OC……CHILD IN A CAR SEAT. :22
AND THERE’S ONE MORE REASON TO GET YOUR CAR SEAT CHECKED:
CARSEAT4 OC…….HOW TO DO IT CORRECTLY. :12
THE EVENT WILL BE HELD THIS SATURDAY FROM 10:00 AM TO 1:00 PM AT SIOUX CITY FORD AT 3601 SINGING HILLS BOULEVARD.
FILE PHOTO