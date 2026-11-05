CITY COUNCIL TO HOLD SPECIAL PUBLIC BUDGET MEETING

THE SIOUX CITY CITY COUNCIL WILL HOLD A SPECIAL BUDGET MEETING NEXT TUESDAY, NOVEMBER 10, AT CITY HALL TO DISCUSS THE FINANCIAL CHALLENGES FACING THE CITY AND REVIEW OPTIONS FOR BALANCING THE MUNICIPAL BUDGET.
RECENT CHANGES TO IOWA LAW HAVE REDUCED THE AMOUNT OF PROPERTY TAX REVENUE CITIES CAN COLLECT AND PLACED ADDITIONAL LIMITATIONS ON LOCAL GOVERNMENT BUDGETS.
CITY MANAGER MIKE COLLETT SAYS AS A RESULT, THE CITY MUST EVALUATE ITS SPENDING AND IDENTIFY WAYS TO BALANCE THE BUDGET WHILE CONTINUING TO PROVIDE SERVICES TO RESIDENTS:
COLLETT1 OC…….BACK TO US. :28
COLLETT SAYS ALL OF THE DEPARTMENT HEADS ARE AWARE IT IS A TIGHT BUDGET YEAR AHEAD:
COLLETT2 OC…….PUBLIC MIGHT SEE. :14
COLLETT AND TERESA FITCH WILL PRESENT RECOMMENDATIONS TO THE COUNCIL FOR REVIEW, WHO WILL PROVIDE DIRECTION TO STAFF ON THE NEXT STEPS IN THE BUDGET PROCESS.
HE SAYS THE DEPARTMENT HEADS HAVE HAD RECENT DISCUSSIONS WITH HIM ABOUT POSSIBLE CUTS:
COLLETT3 OC………..ON TUESDAY. :14
THE SPECIAL MEETING IS OPEN TO THE PUBLIC, AT 1 P.M. NEXT TUESDAY IN THE CITY COUNCIL CHAMBERS