TUREK TOPS HINSON IN IOWA RACE FOR U.S. SENATE SEAT

DEMOCRAT JOSH TUREK OF COUNCIL BLUFFS WON THE U.S. SENATE SEAT FORMERLY HELD BY RETIRING REPUBLICAN JONI ERNST.
TUREK, CELEBRATING HIS VICTORY WITH SUPPORTERS IN DES MOINES, NOTED IT’S BEEN 18 YEARS SINCE IOWANS ELECTED A DEMOCRAT TO THE U-S SENATE.
TUREKWINS1 IMPOSSIBLE WAS POSSIBLE.” :14
UNOFFICIAL RESULTS INDICATE TUREK FINISHED THREE-POINT-SEVEN PERCENT AHEAD OF REPUBLICAN CONGRESSWOMAN ASHLEY HINSON IN ONE OF THE COUNTRY’S MOST EXPENSIVE U-S SENATE RACES.
TUREK SAID HE INTENDS TO BE A SENATOR FOR ALL IOWANS, REGARDLESS OF PARTY.
TUREKWINS2 WAR IN IRAN.” ;07
HINSON SPOKE TO SUPPORTERS IN CEDAR RAPIDS TUESDAY NIGHT:
HINSON10 OC…FAR FROM OVER. :07
HINSON, WHO’S WON THREE TERMS IN THE U-S HOUSE IN EASTERN IOWA, WILL RETURN TO WASHINGTON MONDAY TO CAST VOTES ON THINGS LIKE A SPENDING PLAN TO KEEP THE GOVERNMENT OPERATING:
HINSON11 OC……..AND IOWA’S FARMERS.” ;13
LIBERTARIAN CANDIDATE THOMAS LAEHN WAS AROUND 630,000 VOTES BEHIND TUREK IN 3RD PLACE.