SOUTH SIOUX & SGT. BLUFF SCHOOL BOND MEASURES PASS

SOUTH SIOUX CITY NEBRASKA VOTERS PASSED A SCHOOL BOND PROPOSAL IN TUESDAY’S ELECTION.
THE $95 MILLION DOLLAR PROPOSAL APPROVES CONSTRUCTION OF A NEW K-4 ELEMENTARY SCHOOL, A NEW GRADES 5 AND 6 INTERMEDIATE SCHOOL, AND SECURE ENTRANCE IMPROVEMENTS THROUGHOUT THE DISTRICT BUILDINGS.
THE UNOFFICIAL VOTE WAS 1968 FOR AND 1649 AGAINST, A 54.4% MARGIN OF APPROVAL.
NEBRASKA ONLY REQUIRES A SIMPLE MAJORITY TO PASS A SCHOOL BOND ISSUE.
SCHOOL DISTRICT SPOKESMAN LANCE SWANSON SAYS THE NEW FACILITIES ARE NEEDED TO EASE OVERCROWDING IN CURRENT BUILDINGS:
SSCBOND1 OC……..6TH GRADE OUT. :24
HE SAYS THE HIGH SCHOOL AND ITS STUDENTS WILL ALSO BENEFIT FROM THE NEW BUILDINGS:
SSCBOND2 OC……CLASSROOMS OUT BACK. :21
COVINGTON AND LEWIS AND CLARK ELEMENTARIES WILL COMBINE FOR THE K-4 SCHOOL:
SSCBOND3 OC…….PICK UP SPACE. :18
VOTERS REJECTED A 127 MILLION DOLLAR BOND MEASURE IN MAY OF 2025:
SWANSON SAYS LOWERING THE COSTS THIS TIME PLUS PAYING OFF AN OLDER BOND ISSUE HELPED THE EFFORT:
SSCBOND OC……..I BELIEVE. ;14
SWANSON SAYS THE DISTRICT IS GRATEFUL FOR THE SUPPORT OF LOCAL RESIDENTS WHO VOTED FOR THE MEASURE:
SSCTHANKS OC…TO WORK I GUESS. : :14
HE SAYS THEY HOPE TO HAVE THE NEW SCHOOLS BUILT AND OPEN BY THE FALL OF 2029.
VOTERS IN THE SGT. BLUFF LUTON SCHOOL DISTRICT NARROWLY PASSED A SCHOOL BOND ISSUE TUESDAY.
THE PROPOSAL TO BUILD A NEW PRIMARY SCHOOL RECEIVED 61.1% APPROVAL, JUST ENOUGH TO TOP THE 60% MINIMUM APPROVAL NEEDED FOR PASSAGE.
THE DISTRICT CAN NOW MOVE FORWARD WITH THE THE DESIGN PLAN FOR THE NEW BUILDING WITH THE LOCAL ARCHITECTURAL FIRM CMBA.
UP IN SPIRIT LAKE, VOTERS REJECTED A SCHOOL BOND PROPOSAL FOR THAT DISTRICT.
THE NEARLY $70 MILLION DOLLAR PROPOSAL FAILED TO REACH 60% APPROVAL BY A VOTE OF 2917-1871.
FOLLOWING THE DEFEAT, THE SPIRIT LAKE CITIZENS FOR REAL PROGRESS CALLED ON THE SCHOOL BOARD TO BRING RESIDENTS INTO A NEW PLANNING PROCESS FOCUSED ON DOCUMENTED NEEDS, AFFORDABLE ALTERNATIVES AND PUBLIC ACCOUNTABILITY.
KSCJ FILE PHOTO