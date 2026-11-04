ROB SAND ELECTED GOVERNOR OF IOWA

DEMOCRATS WON SOME OF IOWA’S KEY EXECUTIVE BRANCH POSITIONS IN TUESDAY’S ELECTION.
FORMER STATE AUDITOR ROB SAND IS THE NEW GOVERNOR ELECT OF THE HAWKEYE STATE.
SANDWINS OC…..THE NEXT TIME. :15
SAND AND LT. GOVERNOR CANDIDATE DAVE MUHLBAUER DEFEATED REPUBLICANS ZACH LAHN AND DEREK WULF TO TAKE OVER FROM THE RETIRING KIM REYNOLDS.
SAND PLEDGED TO WORK ACROSS PARTY LINES WHEN THE REPUBLICAN-LED LEGISLATURE CONVENES NEXT YEAR:
SAND2 OC…ANY MORE. :07
DEMOCRAT NATE WILLEMS UPSET REPUBLICAN BRENNA BIRD IN THE RACE FOR STATE ATTORNEY GENERAL:
WILLEMS OC……AT THE TABLE. :12
ANOTHER DEMOCRAT, TAYLOR WETTACH, TOPPED REPUBLICAN CHRIS COURNOYER FOR STATE AUDITOR BY OVER 6500 VOTES.
REPUBLICAN SECRETARY OF STATE PAUL PATE RETAINED HIS POST BY BEATING DEMOCRAT RYAN PETERMAN BY OVER 85,000 VOTES..
G-O-P AGRICULTURE SECRETARY MIKE NAIG HAD AN OVER 70,000 VOTE VICTORY TO KEEP HIS POSITION OVER DEMOCRAT CHRIS JONES.
REPUBLICAN STATE TREAURER ROBY SMITH HAD A CLOSER RACE, TOPPING DEMOCRAT JOHN NORWOOD. BY AROUND 9100 VOTES.
KSCJ FILE PHOTO