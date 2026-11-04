RICKETTS, PILLEN & SMITH WIN NEW TERMS IN NEBRASKA

INCUMBENT U.S. SENATOR PETE RICKETTS OF NEBRASKA WAS ONE OF THE REPUBLICANS WHO KEPT HIS SEAT IN THE FEDERAL GOVERNMENT.
RICKETTS WAS DECLARED THE WINNER OVER INDEPENDENT CANDIDATE DAN OSBORN WHEN HE BUILT UP A 30,000 VOTE LEAD.
RICKETTS ISSUED A STATEMENT SAYING “NEBRASKANS REJECTED SOCIALISM AND THE OUT-OF-STATE LIBERAL MONEY THAT TRIED TO BUY THIS SEAT.
THEY CAME HERE WITH MILLIONS FROM CALIFORNIA AND NEW YORK AND THOUGHT NEBRASKA WAS CHEAP ENOUGH TO BE BOUGHT.
HE SAYS THEY WERE WRONG. AND NEBRASKANS CHOSE A SENATOR THEY CAN TRUST, AND THAT HE WILL ALWAYS PUT NEBRASKA FIRST.”
REPUBLICAN GOVERNOR JIM PILLEN DEFEATED DEMOCRAT LYNNE WALZ IN HIS BID FOR A NEW FOUR YEAR TERM.
IN THE U.S. HOUSE RACE FOR DISTRICT ONE, INCUMBENT REPUBLICAN MIKE FLOOD OF NORFOLK DEFEATED DEMOCRAT CHRIS BACKENMEYER IN A CLOSE RACE.
HOUSE DISTRICT 3 REPUBLICAN ADRIAN SMITH, WHO REPRESENTS DAKOTA COUNTY, WON BY A WIDE MARGIN OVER DEMOCRAT BECKY STILLE. FOR ANOTHER TERM IN CONGRESS.
NEBRASKA VOTERS ALSO MADE HISTORY BECOMING THE FIRST STATE IN AMERICA TO PROTECT GIRLS’ SPORTS IN ITS CONSTITUTION.
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