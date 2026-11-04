RHODEN ELECTED TO FULL TERM AS SD GOVERNOR

IN SOUTH DAKOTA, REPUBLICAN GOVERNOR LARRY RHODEN WAS ELECTED TO A FULL TERM AS GOVERNOR WITH 64% OF THE VOTES TO 36% FOR DEMOCRAT DAN AHLERS.
REPUBLICAN MIKE ROUNDS WAS ELECTED TO A NEW TERM IN THE U.S. SENATE WITH 61% OF THE VOTE OVER DEMOCRAT BRIAN BENGS.
MARTY JACKLEY, THE CURRENT REPUBLICAN ATTORNEY GENERAL OF SOUTH DAKOTA WAS ELECTED TO THE STATE’S LONE CONGRESSIONAL SEAT IN THE U.S. HOUSE WITH 65% OF THE VOTE OVER DEMOCRAT NICOLE GRONLI.
REPUBLICAN LANCE RUSSELL WAS UNOPPOSED TO REPLACE JACKLEY AS ATTORNEY GENERAL IN THE STATE.
REPUBLICAN HEATHER BAXTER HAS WON SOUTH DAKOTA’S SECRETARY OF STATE RACE, DEFEATING DEMOCRAT TERRENCE DAVIS AND LIBERTARIAN TAMARA LESNAR.
BAXTER WILL SERVE AS THE STATE’S CHIEF ELECTIONS OFFICER FOR THE NEXT FOUR YEARS.
SHE’LL OVERSEE ELECTIONS, PUBLIC RECORDS AND BUSINESS FILINGS.
BAXTER — A STATE REPRESENTATIVE — SECURED THE REPUBLICAN NOMINATION EARLIER THIS YEAR BY DEFEATING INCUMBENT SECRETARY OF STATE MONAE JOHNSON.
TWO OF FOUR CONSTITUTIONAL AMENDMENTS ON THE BALLOT IN SOUTH DAKOTA PASSED ON TUESDAY.
AN AMENDMENT THAT DISQUALIFIES NON U.S. CITIZENS FROM VOTING IN ELECTIONS PASSED, ALONG WITH THE ESTABLISHMENT OF A TRUST FUND FOR UNCLAIMED PROPERTY.
THE AMENDMENT TO REQUIRE A 60-PERCENT SUPERMAJORITY FROM VOTERS TO APPROVE CONSTITUTIONAL AMENDMENTS FAILED.
A FOURTH AMENDMENT THAT WOULD HAVE EXPANDED MEDICAID, CONTINGENT ON AT LEAST 90-PERCENT FEDERAL FUNDING, ALSO FAILED.