MCGOWAN WINS U.S.HOUSE 4TH DISTRICT SEAT

THE BLUE WAVE OF DEMOCRATIC PARTY VICTORIES TO GIVE THEM A MAJORITY OF SEATS IN THE U.S. SENATE AND HOUSE DID NOT TAKE PLACE IN WESTERN IOWA’S 4TH CONGRESSIONAL DISTRICT.
REPUBLICAN CHRIS MCGOWAN WON THAT SEAT, DEFEATING DEMOCRAT DAVID DAWSON.BY NEARLY 55,000 VOTES UNOFFICIALLY.
MCGOWAN SPOKE IN SIOUX CITY AFTER BEING DECLARED THE WINNER AND SAYS HE IS READY FOR THE RESPONSIBILITY WITH THE POSITION:
MCGOWAN1 OC……..SINGLE ONE OF YOU. :17
HE SAYS FOCUSING ON THE NATIONS DEBT WILL BE ONE OF HIS PRIORITIES:
MCGOWAN2 OC,……….TRILLION DOLLARS IN DEBT. :09
MCGOWAN ACKNOWLEDGED HE WILL BE A MEMBER OF THE HOUSE MINORITY WHEN HE TAKES OFFICE:
MCGOWAN3 OC…….IN THE MINORITY PARTY. :25
MCGOWAN THANKED HIS FAMILY FOR THEIR SUPPORT IN WINNING THE HOUSE SEAT FORMERLY HELD BY REPUBLICAN RANDY FEENSTRA.
HE SAYS HE WILL SOON BEGIN BUILDING HIS STAFF AND WILL SPEND TWO WEEKS IN WASHINGTON D.C. IN TRAINING SESSIONS FOR HIS ROLE AS A NEW CONGRESSMAN.
KSCJ FILE PHOTO