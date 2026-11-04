LOOMIS REELECTED WOODBURY COUNTY ATTORNEY

REPUBLICAN JAMES LOOMIS WAS ELECTED TO A NEW TERM AS WOODBURY COUNTY ATTORNEY.
LOOMIS DEFEATED DEMOCRAT BEN MULFORD BY JUST UNDER 4000 VOTES:
LOOMIS1 OC…..COME AFTER YOU. :24
LOOMIS ALSO THANKED THE LOCAL LAW ENFORCEMENT OFFICERS IN THE COUNTY FOR WHAT THEY DO IN KEEPING RESIDENTS SAFE.
THERE WERE TWO SEATS UP FOR ELECTION ON THE WOODBURY COUNTY BOARD OF SUPERVISORS.
INCUMBENT REPUBLICAN DAN BITTINGER DEFEATED DEMOCRAT JODY HOUSE BY JUST OVER 2000 VOTES.
DANB1 OC……..FOR REELECTING ME. :17
REPUBLICAN KOLBY DEWITT WON THE DISTRICT 4 SUPERVISORS POST FORMERLY HELD BY MATTHEW UNG BY WINNING BY 3200 VOTES OVER DEMOCRAT BRITTNEY WILSON:
KOLBY1 OC…SUPERVISOR ELECT. :14
KOLBY ALSO PAID TRIBUTE TO HIS LATE UNCLE, FORMER SUPERVISOR AND STATE SENATOR ROCKY DEWITT.
REPUBLICAN TINA BERTRAND WAS UNOPPOSED IN WINNING A NEW TERM AS WOODBURY COUNTY TREASURER.
KSCJ FILE PHOTO