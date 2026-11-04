IOWA LEGISLATURE REMAINS UNDER REPUBLICAN MAJORITIES

REPUBLICANS STILL MAINTAIN A MAJORITY OF MEMBERS IN BOTH THE IOWA HOUSE AND SENATE.
LOCALLY, IN THE IOWA SENATE, DEMOCRAT CATELIN DREY OF SIOUX CITY RETAINED HER FIRST DISTRICT STATE SENATE SEAT BY DEFEATING NEWCOMER CHRISTOPHER PROSCH BY AROUND 2500 VOTES.
DISTRICT 7 REPUBLICAN KEVIN ALONS WAS UNOPPOSED FOR A NEW STATE SENATE TERM
IN THE IOWA HOUSE, DEMOCRAT SHAWN OLORUNDAMI DEFEATED SIOUX CITY REPUBLICAN JOSH STEINHOFF BY OVER 1600 VOTES TO WIN THE DISTRICT ONE SEAT.
REPUBLICAN BOB HENDERSON RETAINED HIS DISTRICT TWO HOUSE SEAT OVER DEMOCRAT JESSICA LOPEZ-WALKER BY JUST UNDER 400 VOTES:
BOBH1 OC……ANOTHER TERM. ;10
REPUBLICANS TRAVIS SITZMANN AND JACOB BOSSMAN WERE BOTH UNOPPOSED IN HOUSE DISTRICTS 13 AND 14 RESPECTIVELY IN WINNING A NEW TERM IN OFFICE.
REPUBLICAN HOUSE SPEAKER PAT GRASSLEY WAS RE-ELECTED TO A NEW TERM BY A 1700 VOTE MARGIN.
IOWA DEMOCRATIC PARTY CHAIR RITA HART SAYS VOTERS ARE GOING TO BE LOOKING FOR RESULTS FROM THE CANDIDATES THEY ELECTED ON TUESDAY.
HART HELD A VIRTUAL NEWS CONFERENCE WEDNESDAY MORNING AND SAYS GOVERNING IS NOW THE PRIORITY FOR DEMOCRATS.
REAX1 OC…….MAKE LIFE BETTER.” :22
HART WAS DEMOCRAT FRED HUBBLE’S LIEUTENANT GOVERNOR RUNNING MATE IN 2018 WHEN HUBBLE LOST THE GOVERNOR’S RACE TO KIM REYNOLDS BY LESS THAN THREE PERCENT.
SHE SAYS THIS YEAR’S MIDTERM ELECTION FELT A LOT DIFFERENT:
REAX2 OC…….IN A GENERATION.” :22
IOWA REPUBLICAN PARTY CHAIR JEFF KAUFMANN SAYS THE LOSSES IN TOP-OF-THE-TICKET RACES ARE DISAPPOINTING, BUT HE SEES ONE POSITIVE OUTCOME:
REAX3 OC…….THE IOWA LEGISLATURE” :09
REPUBLICANS LOST 11 SEATS IN THE IOWA HOUSE, BUT STILL RETAIN MAJORITY CONTROL, AND REPUBLICANS WILL HOLD 32 OF THE 50 SEATS IN THE IOWA SENATE NEXT YEAR:
REAX4 OC……..COMMON SENSE” :14
KAUFMANN MADE HIS COMMENTS LATE TUESDAY NIGHT AT THE IOWA G-O-P’SELECTION NIGHT HEADQUARTERS IN DES MOINES.