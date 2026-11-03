SUSPECT CHARGED IN ALLEGED DOWNTOWN ROBBERY

A BAKERSFIELD, CALIFORNIA WOMAN IS IN THE WOODBURY COUNTY JAIL, CHARGED FOR ALLEGEDLY ASSAULTING AND ROBBING A MALE VICTIM SHORTLY AFTER 10AM IN THE DOWNTOWN TRANSIT BUS DEPOT.
POLICE SAY THE VICTIM WAS SITTING ON A BENCH AT THE M-L-K TRANSPORTATION CENTER AT 505 NEBRASKA STREET WHEN THE FEMALE SUSPECT CAME UP BEHIND HIM, STRUCK HIM OVER THE HEAD WITH A BROOM HANDLE, TOOK HIS PHONE AND FLED ON FOOT.
RESPONDING OFFICERS OBTAINED A DESCRIPTION OF THE SUSPECT AND FOUND HER HIDING A SHORT TIME LATER INSIDE THE DOWNTOWN LIBRARY.
OFFICERS RECOVERED THE STOLEN PHONE AND THE BROOM HANDLE USED TO STRIKE THE VICTIM.
36-YEAR-OLD REYNA WATKINS OF CALIFORNIA WAS ARRESTED AND BOOKED INTO THE WOODBURY COUNTY JAIL ON A CLASS C FELONY CHARGE OF 2ND DEGREE ROBBERY.
WATKINS IS CURRENTLY BEING HELD WITHOUT BOND.