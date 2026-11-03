SIOUX CITY READS VOTING UNDERWAY THROUGH PUBLIC LIBRARY

NOW THROUGH NOVEMBER 30, YOU MAY CAST YOUR VOTE TO HELP SELECT THE 2027 SIOUX CITY READS TITLE TO BE FEATURED BY THE SIOUX CITY PUBLIC LIBRARY.
MICHAEL MAXWELL, THE LIBRARY’S READER SERVICES LIBRARIAN, SAYS YOU MAY VOTE FOR ONE OF THREE GREAT BOOKS THAT WERE NOMINATED, WITH THE WINNER THE FOCUS OF SEVERAL EVENTS IN THE SPRING:
READS1 OC……THIS YEAR’S WINNER. :19
ALL THREE ARE NOVELS, INCLUDING “HUNGERED,” BY AMANDA RIZKALLA, A DEBUT NOVEL ABOUT TWELVE-YEAR-OLD SOFIA, WHO LIVES IN A CAR WITH HER MOTHER AND YOUNGER BROTHER:
READS2 OC……AND DISPLACEMENT. :11
THE SECOND NOVEL IS NINA MCCONIGLEY’S DEBUT NOVEL “HOW TO COMMIT A POSTCOLONIAL MURDER.”
MAXWELL SAYS IT’S ABOUT THE MURDER OF AN IMMIGRANT FAMILY’S UNCLE IN RURAL WYOMING IN 1986:
READS3 OC……….DOOM AND GLOOM. :21
THE THIRD SELECTION IS CARO CLAIRE BURKE’S YESTERYEAR;
READS4 OC….IN THE 1800’S. 22
SHE IS FORCED TO TRADE HER CURATED LIFESTYLE FOR ACTUAL FRONTIER SURVIVAL.
COPIES OF EACH BOOK ARE AVAILABLE FOR CHECKOUT.
THE WINNER WILL BE ANNOUNCED BY THE PUBLIC LIBRARY IN JANUARY.
VOTE ONLINE AT THIS LINK: