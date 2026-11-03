RAIN ISN’T STOPPING LOCAL VOTER TURNOUT

RAIN ISN’T STOPPING PEOPLE FROM TURNING OUT TO VOTE IN WOODBURY COUNTY TODAY.
AS OF 11 A.M. 5910 PEOPLE HAVE CAST BALLOTS TODAY AROUND SIOUX CITY AND THE RURAL COMMUNITIES IN THE COUNTY.
THAT’S MUCH BETTER THAN THE 5264 WHO HAD VOTED AS OF 11 A.M. IN THE 2022 MIDTERM ELECTION.
THE LARGEST PRECINCT TURNOUTS SO FAR TODAY ARE 583 COMBINED FOR 3 SGT. BLUFF PRECINCTS AND 518 AT 2 EAST HIGH COMBINED PRECINCTS.
ANOTHER 367 HAVE VOTED AT MORNINGSIDE ELEMENTARY AND 294 AT THE MORNINGSIDE LIBRARY, EACH HOSTING TWO PRECINCTS.
MOVILLE REPORTS 322 VOTERS TODAY.
THERE ARE 60,785 REGISTERED VOTERS IN WOODBURY COUNTY.
ABSENTEE BALLOT FIGURES WILL BE RELEASED LATER TONIGHT.