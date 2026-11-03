IOWA OFFICIALS WATCHING TO MAKE SURE ELECTIONS RUN SMOOTHLY

IOWA PUBLIC SAFETY COMMISSIONER STEPHEN BAYENS SAYS STATE, FEDERAL AND LOCAL OFFICIALS ARE KEEPING A CLOSE EYE ON ELECTION ACTIVITY TO ENSURE THINGS GO SMOOTHLY.
BAYENS1 OC……FEDERAL PARTNERS” :14
BAYENS SAYS YOU CAN HELP BY BEING SURE THE INFORMATION YOU GET IS RELIABLE.
BAYENS2 OC………WITH OTHERS” :24
HE SAYS YOU CAN VERIFY VOTING INFORMATION THROUGH YOUR COUNTY AUDITOR OR THE IOWA SECRETARY OF STATE’S OFFICE.
BAYENS3 OC…..HOW TO VOTE” :09
BAYENS SAYS THEY WILL ALSO FOCUS ON THE SAFETY OF THE PEOPLE WHO ARE ADMINISTERING THE ELECTIONS.
BAYENS4 OC……LAW ENFORCEMENT IMMEDIATELY” :15
HE SAYS THEY WILL BE WATCHING TO ADDRESS ANY CREDIBLE THREATS OR ATTEMPTS TO UNLAWFULLY INTERFERE WITH THE ELECTORAL PROCESS.
File photo/Radio Iowa