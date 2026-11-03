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IOWA OFFICIALS WATCHING TO MAKE SURE ELECTIONS RUN SMOOTHLY

By
Woody Gottburg
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IOWA PUBLIC SAFETY COMMISSIONER STEPHEN BAYENS SAYS STATE, FEDERAL AND LOCAL OFFICIALS ARE KEEPING A CLOSE EYE ON ELECTION ACTIVITY TO ENSURE THINGS GO SMOOTHLY.

BAYENS1 OC……FEDERAL PARTNERS” :14

BAYENS SAYS YOU CAN HELP BY BEING SURE THE INFORMATION YOU GET IS RELIABLE.

BAYENS2 OC………WITH OTHERS” :24

HE SAYS YOU CAN VERIFY VOTING INFORMATION THROUGH YOUR COUNTY AUDITOR OR THE IOWA SECRETARY OF STATE’S OFFICE.

BAYENS3 OC…..HOW TO VOTE” :09

BAYENS SAYS THEY WILL ALSO FOCUS ON THE SAFETY OF THE PEOPLE WHO ARE ADMINISTERING THE ELECTIONS.

BAYENS4 OC……LAW ENFORCEMENT IMMEDIATELY” :15

HE SAYS THEY WILL BE WATCHING TO ADDRESS ANY CREDIBLE THREATS OR ATTEMPTS TO UNLAWFULLY INTERFERE WITH THE ELECTORAL PROCESS.

File photo/Radio Iowa

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