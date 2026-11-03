DRUG TAKE BACK DAY DISPOSES OF TONS OF UNUSED DRUGS

THE U.S. DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION IN PARTNERSHIP WITH MORE THAN 4,200 LAW ENFORCEMENT AGENCIES, COLLECTED 645,636 POUNDS OF UNUSED MEDICATIONS ON OCTOBER 24 AS PART OF THE D-E-A’S 31ST NATIONAL PRESCRIPTION DRUG TAKE BACK DAY.
ACROSS THE FIVE-STATE D-E-A OMAHA FIELD DIVISION, COMMUNITIES SAFELY DISPOSED OF 17,463 POUNDS OF UNUSED AND EXPIRED PRESCRIPTION MEDICATIONS AT 142 LOCATIONS SPANNING IOWA, MINNESOTA, NEBRASKA, NORTH DAKOTA AND SOUTH DAKOTA.
SINCE 2010, D-E-A’S NATIONAL PRESCRIPTION DRUG TAKE BACK DAY HAS COLLECTED THE EQUIVALENT OF MORE THAN 10,840 TONS OF MEDICATIONS, INCLUDING 371 TONS FROM THE MIDWESTERN REGION.
IOWA ALONE HAS COLLECTED 242,084 POUNDS DURING THAT TIME.
MORE THAN 15,300 PHARMACIES, HOSPITALS, BUSINESSES, AND MANY POLICE DEPARTMENTS OFFER SAFE MEDICATION DISPOSAL YEAR-ROUND, INCLUDING SIOUX CITY AND SOUTH SIOUX CITY’S POLICE DEPARTMENTS.