CITY BOAT DOCKS TO BE REMOVED FOR THE WINTER

THE SIOUX CITY PARKS AND RECREATION DEPARTMENT SAYS THEY WILL BE REMOVING BOAT DOCKS FOR THE WINTER SEASON, WITH REMOVAL EXPECTED ON OR AROUND WEDNESDAY, NOVEMBER 4.
THE CHRIS LARSEN PARK BOAT RAMP WILL REMAIN OPEN.
THE CITY SAYS WINTERIZING BOAT DOCKS IS A PROACTIVE STEP TO PRESERVE THE EQUIPMENT AND ENSURE THEY ARE READY FOR NEXT SEASON, AS SHIFTING ICE CAN CAUSE SEVERE DAMAGE TO DOCKS LEFT IN THE WATER.
THE DOCKS WILL BE REINSTALLED IN THE SPRING ONCE THE ICE MELTS, AND CONDITIONS ARE SAFE.
ANYONE WITH QUESTIONS MAY CONTACT THE PARKS AND RECREATION ADMINISTRATIVE OFFICE AT 712-279-6126, EXT. 1.
KSCJ FILE PHOTO