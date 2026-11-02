SIOUX CITY WOMAN SENTENCED TO 14 YEARS IN PRISON

A SIOUX CITY WOMAN HAS BEEN SENTENCED TO PRISON ON FEDERAL DRUG CHARGES.
37-YEAR-OLD APRIL NIKKEL WAS SENTENCED LAST WEEK TO 14 YEARS IMPRISONMENT FOR CONSPIRACY TO DISTRIBUTE METHAMPHETAMINE AND DISTRIBUTING METHAMPHETAMINE WITHIN 1,000 FEET OF A PROTECTED LOCATION.
EVIDENCE AT HER PLEA AND SENTENCING HEARINGS SHOWED NIKKEL WAS INVOLVED IN A CONSPIRACY FROM JANUARY 2025 THROUGH NOVEMBER 2025 THAT DISTRIBUTED MORE THAN THREE POUNDS OF METH.
ON AT LEAST THREE OCCASIONS SHE DISTRIBUTED AND HELPED ANOTHER DISTRIBUTE A TOTAL OF OVER 190 GRAMS OF PURE METH TO INDIVIDUALS COOPERATING WITH LAW ENFORCEMENT.
THE DISTRIBUTIONS OCCURRED WITHIN 1,000 FEET OF FAIRMOUNT CITY PARK AND CECELIA CITY PARK IN SIOUX CITY.
NIKKEL REMAINS IN CUSTODY OF THE UNITED STATES MARSHAL UNTIL SHE CAN BE TRANSPORTED TO A FEDERAL PRISON.