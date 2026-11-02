MCGOWAN SPEAKS AT TRUMP RALLY IN DUBUQUE

IOWA 4TH DISTRICT REPUBLICAN CANDIDATE CHRIS MCGOWAN WAS IN DUBUQUE SUNDAY AFTERNOON, HELPING TO FIRE UP THE CROWD BEFORE PRESIDENT DONALD TRUMP SPOKE AT A G-O-P RALLY IN THE FIVE FLAGS CENTER.
DUBUQUE1 OC…SHOCK THE WORLD. :19
MCGOWAN TOLD THE CROWD TO VOTE IF THEY HAVEN’T ALREADY, AND TO REMEMBER THE POLITICAL POLLS IN IOWA WERE WRONG IN THE LAST PRESIDENTIAL ELECTION:
DUBUQUE2 OC……..13 POINTS. :25
HE ALSO INTRODUCED FORMER ALL AMERICAN WRESTLING CHAMPION AND LATER IOWA HAWKEYE WRESTLING COACH DAN GABLE TO THE CROWD AND DREW LOUD CHEERS BY TALKING ABOUT IOWA’S MAJOR COLLEGE FOOTBALL WINS ON SATURDAY.
Iowa Press file photo