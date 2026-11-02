HERE’S WHEN THE POLLS ARE OPEN IN THE TRI-STATE AREA

TUESDAY IS ELECTION DAY ACROSS AMERICA.
HERE IN IOWA, THE POLLS ARE OPEN FROM 7:00AM UNTIL 8:00PM.
IOWANS ARE VOTING STATEWIDE FOR A NEW GOVERNOR, AS WELL AS A U.S. SENATE SEAT, THE SEATS IN THE U.S. HOUSE, SECRETARY OF STATE, ATTORNEY GENERAL, SECRETARY OF AGRICULTURE AND STATE TREASURER.
THERE’S ALSO SEVERAL RACES FOR THE STATE SENATE AND STATE REPRESENTATIVE, PLUS TWO WOODBURY COUNTY SUPERVISORS, TREASURER AND COUNTY ATTORNEY.
SGT. BLUFF HAS A SCHOOL BOND MEASURE TO DECIDE AND THERE IS A STATEWIDE TAX BILL MEASURE.
SOUTH DAKOTA VOTERS KEY RACES INCLUDE U.S. SENATE, GOVERNOR, AND THE STATE’S LONE CONGRESSIONAL SEAT.
VOTERS WILL ALSO WEIGH IN ON FOUR PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENTS THAT WILL IMPACT STATE POLICY AND THE VOTING PROCESS.
SOUTH DAKOTA POLLS ARE OPEN FROM 7 A.M. TO 7 P.M. LOCAL TIME.
IN NEBRASKA, KEY RACES FOR OUR AREA’S VOTERS INCLUDE TWO CONGRESSIONAL SEATS, A U.S. SENATE SEAT, GOVERNOR, AND ATTORNEY GENERAL.
SOUTH SIOUX CITY WILL ALSO ELECT A MAYOR.
POLLS ARE OPEN 8:00 A.M. UNTIL 8:00 P.M.