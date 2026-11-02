CITY COUNCIL FLARE UP OVER WASTEWATER PLANT BIDS

MONDAY’S SIOUX CITY COUNCIL MEETING BECAME CONTENTIOUS AS IT STARTED TO CONCLUDE WITH THE NORMAL ROUND OF COUNCIL CONCERNS.
MAYOR BOB SCOTT, WHO USUALLY HAS RICK BERTRAND, SPEAK FIRST, INSTEAD ASKED MAYOR PRO-TEM JULIE SCHOENHERR TO BEGIN.
SCHOENHERR STARTED BY ASKING CITIZENS TO CONSIDER ADOPTING A STREET TO TAKE CARE OF BY PICKING UP LITTER.
SHE THEN SAID SHE WANTED TO TALK ABOUT THE RECENT WASTEWATER TREATMENT PLANT BIDS THAT CAME IN:
WWBID1 OC….470 MILLION ALL IN. : 32
SHE WAS REFERRING TO COUNCILMAN RICK BERTRAND RELEASING A STATEMENT AND TELLING KSCJ NEWS THAT HE CHALLENGED THE ORIGINAL $475 MILLION DOLLAR BID AND LED THE EFFORT TO CANCEL THE CONTRACT WITH KIEWIT, WHO WAS THE BIDDER.
SCHOENHERR SAYS THE PREVIOUS CITY COUNCIL; ALREADY HAD AN EXIT STRATEGY:
WWBID2 OC………WHAT HAPPENED. :15
BERTRAND THEN FIRED BACK AT SCHOENHERR:
WWBID3 OC…….$475 MILLION DOLLAR BID. :27
MAYOR BOB SCOTT THEN JOINED THE DISCUSSION:
WWBID4 OC…TAKE THE WIN. :21
THE ARGUMENT WENT ON FOR SEVERAL MORE MINUTES WITH BERTRAND SAYING TO LET THE PUBLIC DECIDE WHO WAS RIGHT AND IF THERE WERE SAVINGS.THANKS TO THE NEW COUNCIL MEMBERS.