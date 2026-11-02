CANDIDATES CONTINUE CAMPAIGNING ACROSS IOWA AS ELECTION DAY NEARS

IOWA POLITICAL CANDIDATES SPENT THE WEEKEND CAMPAIGNING BY HOLDING RALLIES AROUND THE STATE.
ON SUNDAY NIGHT, KENTUCKY SENATOR ANDY BESHEAR — THE HEAD OF THE DEMOCRATIC GOVERNORS ASSOCIATION — SPOKE TO 350 SUPPORTERS OF ROB SAND’S CAMPAIGN FOR GOVERNOR.
BY FRIDAY MORNING, STATE OFFICIALS SAY OVER 440-THOUSAND IOWANS HAD ALREADY VOTED EARLY.
SAND TOLD THE CROWD THERE’S WORK TO DO BEFORE THE FINISH LINE ON TUESDAY NIGHT.
CAMPAIGN1 OC……:ONE PARTY CONTROL.” :12
REPUBLICAN CANDIDATE FOR GOVERNOR ZACH LAHN SUGGESTED PRESIDENT DONALD TRUMP’S APPEARANCE IN DUBUQUE ON SUNDAY WAS A SIGNAL:
CAMPAIGN2 OC…….THAT’S RIGHT.” (CROWD FADE) :09
U.S. SENATE CANDIDATE ASHLEY HINSON, IN A SPEECH TO THE CROWD BEFORE TRUMP ARRIVED, SAID HER RACE WILL DECIDE WHETHER REPUBLICANS OR DEMOCRATS CONTROL THE AGENDA IN THE U-S SENATE NEXT YEAR:
CAMPAIGN3 OC……..ON TUESDAY.” (CROWD FADE) :10
ON SUNDAY NIGHT, JOSH TUREK — THE DEMOCRAT RUNNING FOR THE U-S SENATE — SPOKE AT A RALLY IN HIS HOMETOWN OF COUNCIL BLUFFS.
CAMPAIGN4 OC………..FEW THOUSAND VOTES.” :06
THE CLOSEST U-S SENATE RACE WAS IN NEW HAMPSHIRE IN 1974. AFTER A SECOND RECOUNT SHOWED ONE CANDIDATE AHEAD BY JUST TWO VOTES AND HEARINGS IN THE U-S SENATE THAT FAILED TO RESOLVE THE RACE.
A DO-OVER ELECTION WAS HELD IN 1975.
Radio Iowa