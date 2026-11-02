APPLY TO LIHEAP FOR HELP WITH HOME HEATING BILLS

AS COLDER WEATHER APPROACHES, MIDAMERICAN ENERGY REMINDS CUSTOMERS WHO MAY QUALIFY FOR ENERGY ASSISTANCE TO EXPLORE PROGRAMS THAT CAN HELP OFFSET WINTER HEATING COSTS.
THE FEDERAL LOW-INCOME HOME ENERGY ASSISTANCE PROGRAM KNOWN AS LIHEAP, PROVIDES FUNDING TO STATES TO ASSIST ELIGIBLE HOUSEHOLDS WITH HOME ENERGY EXPENSES.
EACH STATE ADMINISTERS ITS OWN PROGRAM, AND QUALIFYING LOW-INCOME CUSTOMERS CAN APPLY FOR HEATING ASSISTANCE THROUGH THEIR STATE AGENCY.
CUSTOMERS WHO HAVE RECEIVED A DISCONNECT NOTICE ARE ENCOURAGED TO CONTACT MIDAMERICAN AT 888-427-5632 TO DISCUSS AVAILABLE PAYMENT ARRANGEMENTS AND ASSISTANCE OPTIONS.
TO BE ELIGIBLE FOR LIHEAP IN IOWA, THE TOTAL HOUSEHOLD INCOME FOR AN APPLICANT MUST BE AT OR BELOW 200% OF 2026 FEDERAL POVERTY GUIDELINES.
IOWA’S PROGRAM BEGAN TAKING APPLICATIONS OCTOBER 1 FOR THOSE AT LEAST 60 YEARS OLD OR DISABLED.
ALL OTHER APPLICATIONS ARE ACCEPTED FROM NOVEMBER 1 THROUGH APRIL 30, 2027.
ELIGIBLE LOCAL CUSTOMERS WHO NEED HELP SHOULD APPLY FOR LIHEAP AT THE WOODBURY COUNTY COMMUNITY ACTION OUTREACH OFFICE.
IN NEBRASKA, THE NEBRASKA DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES ADMINISTERS THE STATE’S LIHEAP ASSISTANCE.
NEBRASKA CUSTOMERS CAN APPLY FOR ASSISTANCE NOW THROUGH MARCH 31, 2027.
SOUTH DAKOTA’S DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES DISTRIBUTES LOW INCOME ENERGY ASSISTANCE PROGRAM FUNDS ON A FIRST-COME, FIRST-SERVED BASIS THROUGH MAY 15.
ELIGIBILITY FOR SOUTH DAKOTA IS BASED ON THE NUMBER OF PEOPLE IN THE HOME, HOUSEHOLD INCOME, HEATING SOURCE TYPE AND COUNTY.
KSCJ FILE PHOTO