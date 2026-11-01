GIVE YOUR THOUGHTS ON MORNINGSIDE AVENUE PROJECT

LAST TUESDAY SIOUX CITY OFFICIALS HELD THEIR SECOND PUBLIC MEETING ON THE MORNINGSIDE AVENUE CORRIDOR STUDY.
NOW THE CITY IS ENCOURAGING RESIDENTS, BUSINESS OWNERS, PROPERTY OWNERS, AND CORRIDOR USERS TO PARTICIPATE IN AN ONLINE SURVEY AND PROVIDE FEEDBACK ON PROPOSED IMPROVEMENTS ALONG MORNINGSIDE AVENUE.
THE PROJECT TEAM HAS REVIEWED PUBLIC COMMENTS AND FIELD EVALUATIONS TO DEVELOP PRELIMINARY CONCEPTS FOR FOUR KEY INTERSECTIONS ALONG MORNINGSIDE AVENUE.
THE STUDY IS EVALUATING MORNINGSIDE AVENUE FROM JAY AVENUE TO TRANSIT AVENUE
COMMUNITY MEMBERS ARE INVITED TO REVIEW AND COMPARE CONCEPT ALTERNATIVES FOR EACH INTERSECTION AND SHARE THEIR PREFERENCES THROUGH THE ONLINE SURVEY.
RESIDENTS ARE ENCOURAGED TO PARTICIPATE IN THE BRIEF SURVEY BY NOVEMBER 10.
A LINK TO THE SURVEY IS BELOW:
http://bit.ly/MorningsideSurvey2