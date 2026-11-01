CRITTENTON CENTER TO RECEIVE $5 MILLION IN FEDERAL FUNDING

SIOUX CITY’S CRITTENTON CENTER HAS RECEIVED 5 MILLION DOLLARS IN FEDERAL FUNDING OVER FIVE YEARS THROUGH THE CHILDREN’S BUREAU’S REGIONAL PARTNERSHIP GRANT PROGRAM.
THE NEW FUNDING WILL SUPPORT THE FAMILIES ANCHOR MEANINGFUL SOLUTIONS PROJECT, WHICH AIMS TO CONNECT FAMILIES WITH THE RESOURCES AND SUPPORT THEY NEED TO BUILD STABILITY, STRENGTHEN RELATIONSHIPS, AND PREVENT CRISES BEFORE THEY OCCUR.
THE CRITTENTON CENTER WILL EXPAND ACCESS TO FAMILY-CENTERED, TRAUMA-INFORMED SERVICES, INCLUDING FAMILY SUPPORT, PARENTING EDUCATION, BEHAVIORAL HEALTH AND SUBSTANCE USE INTERVENTIONS, AND CONNECTIONS TO COMMUNITY RESOURCES.
THE PROJECT WILL FOCUS ON FAMILIES WITH CHILDREN FROM BIRTH THROUGH AGE 18 WHO ARE INVOLVED IN OR AT RISK OF INVOLVEMENT IN THE CHILD WELFARE SYSTEM, PARTICULARLY FAMILIES IMPACTED BY PARENTAL SUBSTANCE USE.
CRITTENTON CENTER WILL LEAD THE INITIATIVE IN PARTNERSHIP WITH THE IOWA DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES AND SKY RANCH BEHAVIORAL SERVICES.
OVER THE FIVE-YEAR PROJECT, THE CRITTENTON CENTER AIMS TO SERVE 300 FAMILIES, STRENGTHEN REGIONAL PARTNERSHIPS AND IMPROVE OUTCOMES FOR CHILDREN AND FAMILIES THROUGHOUT SIOUXLAND.