TAMMI MOE NAMED SIOUX CITY LIBRARY DIRECTOR

TAMMI MOE HAS ACCEPTED THE POSITION OF DIRECTOR OF THE SIOUX CITY PUBLIC LIBRARIES.
MOE JOINS THE LIBRARY FROM NEW MEXICO, WHERE SHE SERVED AS DIRECTOR OF LIBRARIES AND CULTURAL SERVICES FOR THE CITY OF GALLUP.
DI GRAY, THE DIRECTOR OF THE LIBRARY BOARD OF TRUSTEES, MADE THE OFFICIAL ANNOUNCEMENT AT A FRIDAY NEWS CONFERENCE:
MOE1 OC…….INSTITUTIONS. :13
MOE, WHO WAS NOT PRESENT, FORWARDED A STATEMENT SAYING IN PART “LIBRARIES MUST BE BOTH DEEPLY ROOTED IN THEIR COMMUNITIES AND BOLD IN IMAGINING WHAT COMES NEXT. I AM HONORED TO JOIN THE SIOUX CITY PUBLIC LIBRARY AND LOOK FORWARD TO LISTENING, LEARNING, AND WORKING TOGETHER TO BUILD A FUTURE WHERE EVERYONE HAS THE OPPORTUNITY TO BELONG, CONTRIBUTE, AND THRIVE.”
GRAY SAYS MOE ACCOMPLISHED MANY THINGS IN NEW MEXICO:
MOE2 OC……..TO OUR LIBRARY. :25
MOE WILL BEGIN HER ROLE AS LIBRARY DIRECTOR ON DECEMBER 14.