SET YOUR CLOCKS BACK AN HOUR THIS WEEKEND

AS IOWANS PREPARE TO CHANGE THEIR CLOCKS BACK AN HOUR THIS WEEKEND, THERE’S AN OUTSIDE CHANCE THIS WILL BE THE LAST TIME WE’LL HAVE TO REVERT TO DAYLIGHT SAVING TIME.
EARLIER THIS YEAR, THE U-S HOUSE PASSED THE SUNSHINE PROTECTION ACT, WHICH WOULD ABOLISH THE ANNUAL PRACTICE OF SPRINGING AHEAD AND FALLING BACK.
IOWA SENATOR CHUCK GRASSLEY SAYS THE MEASURE HAS STALLED IN HIS CHAMBER.
DAYLIGHT1 OC…….”THEIR OPINION” :17
GRASSLEY SAYS THIS HAPPENED A FEW YEARS AGO, WHERE LEGISLATION TO MAKE DAYLIGHT SAVING TIME PERMANENT PASSED THE HOUSE BUT DIED IN THE SENATE. HE’S DOUBTFUL IT WILL COME UP ANYTIME SOON.
DAYLIGHT2 OC……..MY CONSTITUENTS” :16
IF THIS LEGISLATION WERE TO GO INTO EFFECT, IOWA CHILDREN WOULD BOARD THEIR SCHOOL BUSES IN THE DARK DURING THE WINTER MONTHS, WHILE THE SUN WOULD GO DOWN AROUND SIX O’CLOCK IN THE EVENING.