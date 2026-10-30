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PHEASANT HUNTING IN IOWA BEGINS THIS WEEKEND

By
Woody Gottburg
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IOWA’S PHEASANT SEASONS OPENS SATURDAY AND MICK KLEMESRUD OF THE IOWA DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES SAYS THEIR SURVEY SHOWS THERE’S PLENTY OF BIRDS OUT THERE:

PHEASANT1 OC……IN 20 YEARS” :09

HE SAYS OPENING DAY COULD GET OFF TO A SLOW START WITH RAIN IN THE FORECAST:

PHEASANT2 OC……HOPING FOR” :12

KLEMESRUD SAYS WET WEATHER HAS CAUSED THE HARVEST TO BE SLOWER THAN NORMAL, WHICH WOULD GIVE THE BIRDS MORE PLACES TO HIDE.

PHEASANT3 OC……BIRDS HARVESTED” :10

PHEASANT SEASON OPENS AT 8:30 A-M SATURDAY AND RUNS THROUGH JANUARY 10TH.

Radio Iowa

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