PHEASANT HUNTING IN IOWA BEGINS THIS WEEKEND

IOWA’S PHEASANT SEASONS OPENS SATURDAY AND MICK KLEMESRUD OF THE IOWA DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES SAYS THEIR SURVEY SHOWS THERE’S PLENTY OF BIRDS OUT THERE:
PHEASANT1 OC……IN 20 YEARS” :09
HE SAYS OPENING DAY COULD GET OFF TO A SLOW START WITH RAIN IN THE FORECAST:
PHEASANT2 OC……HOPING FOR” :12
KLEMESRUD SAYS WET WEATHER HAS CAUSED THE HARVEST TO BE SLOWER THAN NORMAL, WHICH WOULD GIVE THE BIRDS MORE PLACES TO HIDE.
PHEASANT3 OC……BIRDS HARVESTED” :10
PHEASANT SEASON OPENS AT 8:30 A-M SATURDAY AND RUNS THROUGH JANUARY 10TH.
Radio Iowa