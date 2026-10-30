PARTY AT THE POLLS TO BE HELD SATURDAY AT THE DOWNTOWN PUBLIC LIBRARY

SIOUX CITY’S NAACP IS CELEBRATING VOTING WITH A “PARTY AT THE POLLS” SATURDAY FROM 1:00 – 4:00 P.M. AT THE SIOUX CITY PUBLIC LIBRARY’S GLEESON ROOM AT 6TH AND PIERCE STREET.
LINDA SANTI, THE LOCAL NAACP VOTING RIGHTS AND POLITICAL COMMITTEE CHAIR, SAYS THEY WANT TO ENCOURAGE PEOPLE TO VOTE.
POLLPARTY1 OC…AT THE POLLS. :22
SANTI SAYS THERE WILL BE FREE FOOD AND MUSIC FOR THOSE WHO ATTEND:
POLLPARTY2 OC….5 O’CLOCK ON SATURDAY. :26
THE COURTHOUSE IS JUST A BLOCK AWAY FROM THE LIBRARY.
SANTI SAYS IT IS IMPORTANT TO CAST YOUR BALLOT:
POLLPARTY3 OC……….BEFORE THE ELECTION. :10
AGAIN, THE PARTY AT THE POLLS RUNS FROM 1PM-4PM AT THE DOWNTOWN PUBLIC LIBRARY.