NINE PEOPLE DISPLACED BY SOUTH SIOUX RESIDENTIAL FIRE

NINE PEOPLE HAVE BEEN DISPLACED BECAUSE OF A RESIDENTIAL FIRE IN SOUTH SIOUX CITY THURSDAY NIGHT.
FIREFIGHTERS WERE DISPATCHED AROUND 8 P.M. TO THE 1000 BLOCK OF B STREET AFTER THE OCCUPANTS RETURNED HOME AND FOUND SMOKE INSIDE WITH HEAVY SMOKE COMING FROM THE BASEMENT.
MUTUAL AID REQUESTED FROM SIOUX CITY FIRE RESCUE, SERGEANT BLUFF FIRE AND THE DAKOTA CITY FIRE DEPARTMENT.
THE FIRE WAS DETERMINED TO BE ELECTRICAL IN NATURE.
DUE TO THE EXTENT OF THE FIRE AND SMOKE DAMAGE, THE RESIDENCE WAS RED-TAGGED AND DEEMED UNINHABITABLE UNTIL REPAIRS CAN BE COMPLETED.
THE AFFECTED RESIDENTS WERE REFERRED TO THE AMERICAN RED CROSS FOR HELP WITH TEMPORARY HOUSING AND OTHER NEEDS.
NO INJURIES WERE REPORTED.