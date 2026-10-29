WOMEN UNITED ACCEPTING GRANT APPLICATIONS FOR SIOUXLAND CHILDREN PROGRAMS

WOMEN UNITED, AN AUXILIARY GROUP OF THE UNITED WAY OF SIOUXLAND, IS NOW ACCEPTING APPLICATIONS FOR THEIR 2027 GRANTS.
LOCAL NON-PROFIT AGENCIES MAY APPLY FOR GRANTS THAT SUPPORT PROGRAMS FOCUSED ON IMPROVING THE LIVES OF SIOUXLAND CHILDREN FROM NEWBORN TO AGE 18..
ORGANIZATIONS CAN APPLY FOR ONE OF THE FOLLOWING GRANTS, BUT NOT BOTH:
PROGRAM GRANTS FROM $500 – $4,999 ARE MADE AS ONE-TIME AWARDS WITH A FOCUS ON SPECIFIC NEEDS.
BRIGHTER FUTURE GRANTS, FROM $5,000 – $50,000 CAN BE MADE TO SUPPORT NEW, ONGOING, OR EXPANDING PROGRAMS THAT ADDRESS ISSUES RELATED TO THE WELL-BEING OF CHILDREN.
FUNDS FOR EITHER GRANT MUST BE EXPENDED WITHIN ONE YEAR OF THE GRANT AWARD,
UNITED GRANT AWARDS ARE PROGRAM AND PROJECT DRIVEN. THEREFORE, FUNDING IS AWARDED TO PROPOSALS THAT MEMBERS BELIEVE HAVE THE BEST CHANCE TO ADDRESS THE MOST URGENT NEEDS OF CHILDREN IN THE SIOUXLAND COMMUNITY.
WOMEN UNITED HAS AWARDED OVER A MILLION AND A HALF DOLLARS IN GRANTS SINCE 2006.
MORE INFORMATION IS AVAILABLE ON THE SIOUXLAND UNITED WAY WEBSITE.
https://www.unitedwaysiouxland.com/women-united
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